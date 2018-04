Morten Østergaard: Burkaforbuddet er hykleri og tryner minoriteter

Et bredt flertal for et tildækningsforbud blev i sidste uge til virkelighed. Forbuddet har til hensigt at fjerne burkaer og niqabber i det offentlige rum, men det er både hykleri, ulogisk og virkelighedsfjernt, mener Radikales Morten Østergaard, der håber på at kunne råbe fornuften i danskerne op.