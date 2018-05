Morten Messerschmidt er valgt som folketingskandidat

Vælgerne i Nordsjælland vil ved næste folketingsvalg kunne sætte deres kryds ved Dansk Folkepartis nuværende EU-parlamentariker Morten Messerschmidt.

Det står klart, efter at han onsdag er valgt som folketingskandidat for DF i Fredensborg-kredsen.

Allerede fredag bekræftede Messerschmidt over for Ritzau, at han ville forsøge at blive stillet op. Og det er nu sket.

