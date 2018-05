Ministerier skal undersøge konsekvenser af ramadan

København. Socialdemokratiet vil have undersøgt, om fastende muslimer er årsag til trafikuheld og fejloperationer.

Det skriver Politiken.

Det sker, efter at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har skrevet et debatindlæg i BT, hvor hun blandt andet opfordrer fastende muslimer til at holde ferie under ramadanen.

Hendes begrundelse er, at hun tror, at eksempelvis fastende buschauffører eller læger kan udgøre en sikkerhedsrisiko, når de går en hel dag uden mad og drikke.

Det har fået udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye (S) til at sende skriftelige spørgsmål til fire ministerier.

- Enten er der et sikkerhedsproblem på sygehuse og i bustransporten, eller også er der ikke, siger Mattias Tesfaye til Politiken.

- Hvis det er et sikkerhedsproblem, skal de jo slet ikke på arbejde. Men hvis der ikke er et sikkerhedsproblem, synes jeg, at det er langt ude at skrive sådan en klumme, som hun har skrevet i BT, som bare skaber usikkerhed, siger han.

Han beder transportminister Ole Birk Olesen (LA) om at redegøre for, om der sker flere færdselsuheld under ramadanen, mens sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skal svare på, om der er flere fejloperationer på sygehusene under ramadanen.

Derudover beder han beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) om at undersøge, hvorvidt produktiviteten falder under ramadanen.

Sidst men ikke mindst skal Inger Støjberg selv skal svare på, hvad hun lægger til grund for sin udtalelse om, at der skulle være "sikkerhedsmæssige og produktivitetsmæssige" problemer i fasteperioden.

I år begyndte ramadanen ved solnedgang tirsdag den 15. maj. Den afsluttes torsdag den 14. juni. Børn, ældre, syge, gravide, menstruerende, sportsfolk og rejsende er undtaget fra at faste.

Ramadanen afsluttes med fejringen eid.

/ritzau/