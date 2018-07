Ministerier sender 20 tiltag til ny klimaplan til regeringen

København. Ud med gamle brændeovne og biler med benzin og diesel i motoren. Ind med elbusser og mere grøn teknologi i landbruget.

Det er nogle af forslagene i en tiltagspakke fra syv ministerier med i alt 20 initiativer, som Politiken er i besiddelse af.

De 20 tiltag er bestilt til regeringens kommende klimaplan og beskriver over 61 sider, hvordan Danmark kan blive grønnere i fremtiden.

Et forslag går ud på at gøre det lettere for landets kommuner at indføre miljøzoner, der begrænser kørsel med tunge køretøjer i byer med over 25.000 indbyggere.

Et andet forslag går ud på at kopiere Frankrig og Storbritannien og sætte et mål om stop for salg af nye diesel- og benzinbiler fra eksempelvis 2035.

Peter Birch Sørensen, økonomiprofessor ved Københavns Universitet og formand for regeringens eget klimaråd, har læst de 20 forslag og siger til Politiken:

- I sig selv bidrager hvert forslag ikke med så meget, men hvis man tager alle forslag med, kan man formentlig godt sammensætte en pakke af virkemidler, der kan levere den reduktion i udledningen af drivhusgasser frem mod 2030, som Danmark har lovet EU.

Pakken med de 20 forslag går under navnet "Samlede tiltag klima og luft" og skal ifølge en mail fra Finansministeriet endeligt godkendes af regeringstoppen efter sommerferien.

Regeringen foreslår at indføre skrappere krav til udledningen af ammoniak fra gylle. Det foreslås også, at man giver mere økonomisk støtte til de landmænd, som vil bruge teknologi, der begrænser udledning af ammoniak eller CO2.

Hos Radikale Venstre savner tidligere klimaminister Martin Lidegaard alligevel en hårdere kurs over for danske landmænd.

Klimaordfører Jens Joel (S) er enig i, at landbruget skal mere i fokus.

- Det er usikkert, om de her tiltag er nok til at nå vores klimamål, og ambitionerne kan jo desværre være endnu lavere, når først forslagene har været igennem regeringens sorte sorteringsmaskine, siger han til Politiken.

