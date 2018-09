Ministerbesøg: Første flygtning slutter integrationsuddannelse

København. Torsdag besøger integrationsminister Inger Støjberg (V) virksomheden Cloud Partners, som laver software i Viby ved Aarhus. Her afslutter kvinden Mubashrah Saddiqa integrationsuddannelsen (IGU) som den første flygtning.

Inger Støjberg ledsages af LO's formand Lizette Risgaard og DA's administrerende direktør, Jacob Holbraad.

IGU'en var LO og DA's fælles forslag, da de i marts 2016 indgik trepartsaftalen om bedre integration med regeringen. IGU'en er et forsøg, som slutter i juni næste år. Forinden afgør parterne, om aftalen skal forlænges.

Ordningen gælder flygtninge og familiesammenførte mellem 18 og 40 år. De skal have boet i Danmark i mindre end fem år. I juni 2016 omfattede målgruppen knap 18.000 personer.

I maj i år var gruppen svundet til cirka 12.300 personer, fordi der er færre flygtninge og familiesammenførte.

Deltagerne arbejder 84 uger på en virksomhed med elevløn og går 20 uger i skole. Her lærer de dansk og får erhvervsrettet uddannelse.

Men Dansk Folkeparti vil af med IGU. Når DF forhandler finanslov, lyder kravet, at IGU mindst afskaffes for de syriske flygtninge, som ikke er personligt forfulgte, men har fået ophold på grund af borgerkrigen.

Det siger DF's integrationsordfører, Martin Henriksen.

- Vi har været modstander af IGU hele vejen igennem. Vi tror ikke, at det virker. Det har været et stuntnummer om, at vi godt kan få integration til at fungere - ligesom over 20 andre integrationsplaner, siger Martin Henriksen.

- Vi går efter at ændre eller afskaffe IGU for de flygtninge, som populært kaldes paragraf 7, stk. 3 (udlændingelovens regel om midlertidigt ophold ved en "særlig alvorlig situation i hjemlandet", red.).

Martin Henriksen er ikke imponeret over Inger Støjbergs besøg i Viby.

- Hvis man skal lykønske nogen for at tage en uddannelse, var det mere passende, hvis repræsentanter for arbejdsgivere, lønmodtagere og regeringen fandt en tømrersvend at ønske til lykke, siger Martin Henriksen.

