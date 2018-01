Minister: Vi godkender ikke ny Storstrømsbro før vurdering

Kammeradvokaten har brugt de seneste uger på at vurdere byggeprojektet af en ny Storstrømsbro efter korruptionsanklager mod de firmaer, der skal stå for byggeriet.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har modtaget vurderingen, oplyser han onsdag i Folketingssalen.

- Den er ved at blive fremsendt til Transport-, Bygning- og Boligudvalget med henblik på en teknisk gennemgang i udvalget i morgen.

- Jeg ser frem til gennemgangen for udvalget. Her vil der blive mulighed for, at udvalgsmedlemmerne kan forholde sig nærmere til vurderingen.

19. december valgte Ole Birk Olesen at udskyde underskriften med de italienske firmaer og få Kammeradvokaten ind over det 2,1 milliarder kroner dyre byggeprojekt.

Kort forinden havde Fagbladet 3F afsløret, at to af de tre italienske firmaer i konsortiet, der havde vundet opgaven med at bygge den nye Storstrømsbro, er ramt af en korruptionssag i Italien.

Ole Birk Olesen forsikrede 19. december, at byggeprojektet ikke vil blive væsentligt forsinket med udskydelsen af underskriften.

En række transportordførere fra oppositionen har siden krævet, at der laves en nødudgang i kontrakten med de italienske firmaer.

- Der skrives ikke under, før Kammeradvokaten har givet sin vurdering, og den har været drøftet i forligskredsen og i Transport-, Bygning- og Boligudvalget, forsikrer Ole Birk Olesen onsdag i Folketingssalen.

Han vil ikke løfte sløret for Kammeradvokatens vurdering af sagen:

- Men jeg kan afsløre så meget, at reglerne er fulgt, siger han.

Forligskredsen mødes onsdag klokken 15.30 til en gennemgang af Kammeradvokatens vurdering.

Gennemgangen i Folketingets Transport-, Bygning- og Boligudvalg finder sted torsdag klokken 10.30.

/ritzau/