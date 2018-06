Minister: Uacceptabelt rod med kontrol af dyretransporter

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) kræver en redegørelse af Fødevarestyrelsen for deres manglende opfølgning på kontrol med dyretransporter.

Tirsdag blev han orienteret om, at Fødevarestyrelsen gennem flere år ikke har haft tilstrækkeligt fokus på danske og udenlandske vognmænd, der forbrød sig mod EU-reglerne for transport af levende dyr ud af Danmark.

»Fødevarestyrelsen ikke har levet op til sit ansvar. Det er uacceptabelt rod,« siger ministeren i en pressemeddelelse.

»Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Danmark tager dyrevelfærd alvorligt. Jeg har derfor bedt om en udførlig redegørelse fra Fødevarestyrelsen om årsagerne til dette svigt - og hvordan vi sikrer, at det ikke gentager sig.«

»Jeg har desuden bedt Fødevarestyrelsen om at sikre, at der omgående følges op på de sager, hvor der ikke er blevet sanktioneret,« siger Ellemann-Jensen.

Fødevarestyrelsen beklager sagen. Det siger Esben Egede Rasmussen, der er direktør i Fødevarestyrelsen.

»Det er dybt beklageligt, at vi ikke har fulgt op med sanktioner på et område, der er så vitalt for både dyrevelfærden og for sikring af fair konkurrence mellem vognmændene.«

»Hvad årsagerne til den manglende opfølgning er, er vi nu i gang med at afdække,« siger Esben Egede Rasmussen til styrelsens hjemmeside.

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at Fødevarestyrelsen skal aflevere en redegørelse til ministeren 6. juli.

Fødevarestyrelsens egen gennemgang viser, at der siden 2015 har været indsendt mere end 26.000 logbøger til kontrol.

Af dem er der cirka 1000 logbøger, som indeholder overtrædelser af reglerne, og som forvaltningen ikke har fulgt op på.

Der følges nu op i form af politianmeldelse af samtlige overtrædelser fra 2015 til 2017.

/ritzau/