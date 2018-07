Minister skal forklare anklager om misbrug af embedsfolk

Enhedslisten kalder økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i samråd.

Det sker i kølvandet på anklager om, at ministeren ifølge Politiken og Jyllands-Posten har brugt ministeriets embedsfolks tid på at udregne effekter af politiske tiltag, der kan bruges i en kommende valgkamp.

Flere partier har kritiseret ministeren. Og nu går Enhedslisten altså skridtet videre.

- Jeg vil kalde ministeren i samråd om, hvorvidt han virkelig synes, det er i orden at misbruge sine embedsmænd på den måde, siger kommunalordfører Finn Sørensen (EL) i en skriftlig kommentar.

Anklagerne går på, at embedsfolkene er blevet brugt til at regne på politiske forslag, der ikke er en del af regeringens officielle politik.

I alt er der tale om 49 forslag, som embedsfolk har brugt måneder på at regne igennem.

- Hvis de her forslag slet ikke bliver diskuteret i regeringen, mens beregningerne bruges flittigt af Liberal Alliance i en kommende valgkamp, så er reglerne overtrådt, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, til Jyllands-Posten.

Finn Sørensen kalder det "groft misbrug af embedsmændene".

- Jeg kan kun finde et eneste af de mange forslag, som henhører under økonomi- og indenrigsministerens ressort, og det er forslaget om at sløjfe statens refusion til kommunerne.

- Resten henhører, så vidt jeg kan se, under andre ministre, siger Finn Sørensen.

Over for Politiken afviser Simon Emil Ammitzbøll-Bille dog, at han skulle have gjort noget forkert.

- Det kan ikke komme som en overraskelse for nogen, at jeg vil være rustet til tænderne på ethvert politisk område for at trække regeringens politik i LA's retning, siger han.

/ritzau/