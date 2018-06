Minister om omstridte opdragelsesforslag: Godt og nuanceret

Da børne- og socialminister Mai Mercado (K) i begyndelsen af året lancerede "Opdragelsesdebatten", som skal få danskerne til at debattere og reflektere over, hvordan de opdrager børn, var kollega Joachim B. Olsen klar i mælet:

- Gode venner er ærlige over for hinanden. Det her er noget pjat!

Det skrev profilen fra regeringspartiet Liberal Alliance på Facebook og henviste til ministerens initiativ, der ifølge Mercado skal skabe en bred, folkelig debat om børneopdragelse.

Torsdag i forbindelse med Folkemødet på Bornholm har Opdragelsespanelet afleveret 13 såkaldte perspektiver og 10 handlingsplaner til Mercado.

- Det er nogle rigtige gode og nuancerede perspektiver, de er kommet frem til i forhold til opdragelsen af vores børn, og det er også nogle rigtig interessante handlingsforslag, siger Mercado i en pressemeddelelse.

- Jeg har især bidt mærke i vigtigheden af, at vi forældre - og andre centrale aktører - støtter vores børn i at blive til nogen, før de skal blive til noget.

- Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg vil helt sikkert tage en del af perspektiverne og forslagene med videre i mit arbejde med bedre forhold for familier og børn i Danmark, siger hun.

Selv om Liberal Alliance og De Konservative sidder i regering sammen, så mener Joachim B. Olsen ikke, at initiativet kan bruges til noget.

Mercado svarede i sin tid tilbage på Joachim B. Olsens kritik. Hun skrev på Facebook, at initiativet var godkendt i regeringen, og at også Liberal Alliances politiske leder, udenrigsminister Anders Samuelsen, var "vild med det".

Den besked svarede Joachim B. Olsen tilbage på.

- Så får han samme besked. En borgerlig regering bør ikke blande sig i børneopdragelse.

- Den viser tillid til, at det kan borgerne godt selv finde ud af. Og det kan borgerne i øvrigt også godt, skrev Joachim B. Olsen.

Debatten om opdragelse har blandt andet foregået med en debat på Facebook. Desuden har et debatpanel af eksperter og meningsdannere sat diskussionerne i perspektiv ved en række møder i løbet af foråret.

Formand for debatpanelet er forfatter Sofie Münster, der er tidligere direktør i Løkkefonden, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har stiftet for at støtte utilpassede drenge.

Hjerneforsker Peter Lund Madsen, skuespiller Peter Mygind og SF's tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic er blandt nogle af de andre meningsdannere i panelet.

/ritzau/