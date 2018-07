Minister kommer alligevel ikke til VM-brag i Rusland

Kulturminister Mette Bock (LA) går glip af at se det danske fodboldlandshold spille mod Kroatien under VM i Rusland.

Mette Bock skulle være ankommet til Rusland søndag for at se kampen på stadion, men hendes fly er aflyst, skriver hun på Twitter.

»Neej - for hulen da! Heller ikke denne kamp kommer jeg til. Fly aflyst! På vej retur mod Jylland. Må satse på, at vi går videre i dag,« lyder det.

Tidligere søndag skrev kulturministeren, der også er sportens minister, ellers "så er vi på vej" på Twitter.

Hun tweetede et billede fra checkin-skranken i lufthavnen, hvor hun skulle flyve til Nisjnij Novgorod. Her spiller Danmark VM-ottendedelsfinale mod Kroatien klokken 20 søndag aften.

Mette Bock gik også glip af Danmarks kamp mod Frankrig 26. juni. Hun skulle have været til stede under kampen, der blev spillet i Moskva, men blev forhindret, fordi forhandlinger om en ny medieaftale trak ud.

I stedet for Mette Bock tog fiskeri- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) af sted for at bakke fodboldlandsholdet op.

Det har været omdiskuteret, om den danske regering overhovedet skulle stille med en officiel repræsentant ved verdensmesterskaberne i fodbold.

Blandt andet har ordførere for regeringspartierne Venstre og Konservative kritiseret beslutningen.

»Ministeren risikerer at blive en ufrivillig brik i Putins propagandaredskab, sagde Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, da Mette Bock i første omgang meldte ud, at hun ville tage af sted.«

Men efter at regeringen og Dansk Folkeparti fredag landede en medieaftale, var Mette Bock altså klar til at tage af sted til Rusland for at støtte landsholdet.

»Jeg vil være til stede som idrættens minister for at anerkende den fantastiske indsats, som de gør. Ikke kun for landsholdet, men for Danmark som nation,« sagde Mette Bock blandt andet efter kritikken.

