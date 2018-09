Minister håber på flere danske aktionærer

Både for de enkelte borgere og for samfundet som helhed vil det være en fordel, hvis flere helt almindelige mennesker begynder at købe aktier i danske virksomheder.

Det mener erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), der fra sin forgænger Brian Mikkelsen har overtaget et projekt med at stable en aktiesparekonto på benene.

Revisionshuset BDO rejste for nylig tvivl om, hvorvidt aktiesparekontoen vil få den ønskede effekt. Skattefordelen ved at bruge aktiesparekontoen er nemlig meget lille, sammenlignet med hvis man gør det efter de nuværende regler.

Ifølge revisionshuset vil man, hvis man har en opsparing på 50.000 kroner eller derunder, spare 215 kroner i skat om året.

Men Rasmus Jarlov påpeger, at aktiesparekontoen ikke kun er forbundet med en skattefordel. Meningen er, at den skal være let at bruge for folk, der ikke kan se sig ud af at regne deres beskatning af et aktiedepot ud.

»For den enkelte dansker vil aktiesparekontoen gøre det lidt lettere at overskue at investere i aktier. Og det er det, vi med aktiesparekontoen har lagt vægt på,« udtaler han i et skriftligt svar.

»Man kan altid diskutere de konkrete virkninger af skattefordelen, men det er uomtvisteligt, at skattefordelen er der sammenlignet med de gældende regler.«

Indtil videre er der et loft på 50.000 kroner på aktiesparekontoen. Det ligger i den politiske aftale, at det kan hæves til 200.000 kroner.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, har tidligere over for Ritzau varslet, at loftet kun bliver hævet, hvis aktiesparekontoen reelt er med til at skabe en aktiekultur.

Rasmus Jarlov håber, at loftet bliver hævet.

»Også fordi det vil give bedre muligheder for at sprede risikoen ud på flere aktier, hvilket jo er en fordel,« påpeger han.

Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i den liberale tænketank, Cepos, har kritiseret modellen for at være med til at gøre de danske skatteregler mere komplicerede - stik imod regeringens øvrige hensigter.

Til den kritik svarer Jarlov:

»I forhold til at forbedre aktie- og investeringskulturen i Danmark, så var det denne model, der var flertal for. Vi må jo forholde os til, hvad der kan skabes politisk enighed om.«

