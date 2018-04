Minister håber på delaftale om ghettoplan om få uger

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) håber snart at lande en delaftale omkring beskæftigelsesområdet i regeringens ghettoplan.

Torsdag forhandlede han med partierne om sociale ydelser.

»Jeg håber, at vi er ret tæt på at kunne lave en aftale. I min verden er det i de næste 14 dage, at vi skal have en aftale for dét, der vedrører beskæftigelsesområdet,« siger Troels Lund Poulsen.

Ghettoplanen forbyder folk på integrationsydelse at flytte ind i et boligområde, der optræder på regeringens ghettoliste. Folk på kontanthjælp får den lavere integrationsydelse, hvis de flytter i en ghetto.

»Hvordan sikrer vi, at vi får en bedre beboersammensætning i de hårdest belastede 16 ghettoområder? Regeringen har spillet ud med, at man ikke kan flytte ind som modtager af integrationsydelse,« siger Troels Lund Poulsen.

»Vi lægger også op til, at man går ned i ydelse, hvis man flytter ind. Hvis man er på kontanthjælp eller uddannelseshjælp.«

Han afviser, at regeringen har opgivet at beskære kontanthjælp og integrationsydelse.

»Hvad der sker i forhandlingslokalet, bliver i forhandlingslokalet,« siger Troels Lund Poulsen.

Derimod siger Karsten Hønge:

»SF er glade for, at regeringen har taget alle strafforanstaltninger på ydelser af bordet. Det er klart et kæmpe fremskridt. Det var totalt håbløst at sætte folk ned i ydelser, hvis de boede i udsatte boligområder.«

Men regeringens ghettoplan vil flytte folk på sociale ydelser væk fra ghettoer. Her bor for mange kriminelle, og for få har job?

»Målet er vi helt skarpe på: Vi skal have blandede boligområder i Danmark. Det nytter ikke, at man økonomisk, religiøst eller kulturelt samler sig i enklaver. Så bliver Danmark revet fra hinanden,« mener Karsten Hønge.

Derfor støtter SF, at boligområder blandes. Men det skal ikke ske ved at straffe folk på pengepungen, siger han.

»Vi skal ikke sende flere folk, som er økonomisk belastede, ind i områder, som er økonomisk udfordrede. De skal anvises bolig i andre områder,« siger Karsten Hønge.

