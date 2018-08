Minister: Gymnasierne skal selv fordele tosprogede elever

København. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil lade det være op til gymnasierne selv at fastlægge de kriterier, som tosprogede elever fordeles efter. Det skriver DR.

Forslaget skal ifølge ministeren sikre bedre fordeling af tosprogede elever i gymnasierne.

- En af de faglige udfordringer er, at nogle elever med migrantbaggrund har dårlige sproglige forudsætninger, selv om de er kommet i gymnasiet. Derfor er sprog en faglig faktor, som man kan bruge til at fordele på, siger Merete Riisager til DR.

Også karakterer kan være et kriterie, som gymnasierne fordeler elever ud fra.

Forslaget bliver ikke mødt med roser fra Folketingets øvrige partier og gymnasierne, der stempler det som værdiløst.

- Det er ikke noget særligt godt forslag. Det er nogle små ændringer, som ikke har nogen større betydning, og de er midlertidige, siger undervisningsordfører for Dansk Folkeparti Marie Krarup til DR.

DF vil i stedet lave gymnasiedistrikter, som dækker "de blandede boligområder".

- Så ved man på forhånd, hvor man ender, og man ved, at det ikke er et gymnasie, der er hundrede procent præget af den ene eller anden kultur, siger hun.

Socialdemokratiet deler kritikken og kalder forslaget "fuldstændig ubrugeligt".

- Det her forslag betyder, at bare én skole har vetoret, og det betyder, at hvis man ikke er enige, når én skole siger fra, så bliver der ingen løsning, siger undervisningsordfører Annette Lind til DR.

På Hvidovre Gymnasium har hver anden elev indvandrerbaggrund.

Her dumper rektor Kirsten Jensen undervisningsministerens udspil, som hun ikke mener vil føre til nogen som helst forandring i elevfordelingen.

- Forslaget er et tomt slag i luften. Det kommer ikke til at have nogen effekt, for vi gymnasier vil aldrig kunne blive enige, siger hun til DR.

/ritzau/