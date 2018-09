Minister: Frivillige skal hjælpe unge med psykisk mistrivsel

København. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ønsker at engagere alle mod en tsunami af psykisk mistrivsel og mentale udfordringer, der rammer et stigende antal børn og unge.

Det skriver Politiken tirsdag.

- For mange børn og unge er det enormt tabuiseret at gå og føle sig forkert og have ondt i sjælen uden at have nogen at tale med om det. Så civilsamfundet og aktører i civilsamfundet er nødvendige, så vi kan få vendt nogle i døren, før de kommer ind i psykiatrien, siger hun til avisen.

Få dage før en ny stor psykiatriplan offentliggøres, fortæller sundhedsministeren, at hun vil søge Folketingets tilslutning til over de næste fire år at afsætte 80 millioner kroner fra satspuljen, så der kan etableres såkaldte Headspace-centre i hele landet.

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge og har flere end 450 frivillige. Pengene vil føre til i alt 35 centre mod i dag 18.

- Der er ingen tvivl om, at Headspace er et godt sted, hvor man ikke sættes ind i rammen af at være syg, og hvor den unge alligevel kan få hjælp og nogen at tale med, siger Ellen Trane Nørby til Politiken.

- Hvor der er ung-til-ung-dialog, og hvor der bygges bro til arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutioner, så det sikres, at man griber de unge med psykiske problemer, før problemerne gror fast. Den unge får en forståelse af, at de er okay. At de ikke er alene. Derfor vil vi udbrede Headspace, fortæller hun videre.

I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab er formand Anne Marie Raaberg Christensen ikke begejstret for ministerens forslag.

- Det er et projekt, som er drevet frem af politikere, og vi er kritiske over for det, da der ikke er nogen dokumentation for, at det forebygger noget som helst inden for psykiske lidelser blandt børn og unge, siger hun til Politiken.

- Men det er klart, at putter du en masse penge i et bestemt projekt, vil du på et tidspunkt få en eller anden effekt ud af det. Det kan sagtens være, at Headspace kan hjælpe nogle ensomme unge, men så er det mere et socialt projekt, tilføjer hun.

Siden 2010 har børne- og ungepsykiatrien fået 53 procent flere patienter, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Samtidig viser nationale målinger, at næsten hver fjerde kvinde i alderen fra 16 til 24 år har dårligt mentalt helbred.

/ritzau/