Minister: Folk flytter ikke på grund af kontanthjælpsloft

Det er en skrøne, at flere tvinges ud af deres lejlighed, fordi regeringen i 2016 igen lagde loft over kontanthjælpen. Færre lever nu af ydelsen, mens flere arbejder. Det mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Han kritiseres af eksperter i dagbladet Information. De er uenige i konklusioner fra Beskæftigelsesministeriet, der lyder, at der ikke er flere på kontanthjælp, som er flyttet på grund af kontanthjælpsloftet.

Ifølge eksperterne viser ministeriets egne tal rent faktisk det modsatte.

»Det er en absurd påstand. Når man sammenligner 2017 med årene 2014 og 2015, før reglerne trådte i kraft, så viser opgørelsen klart, at færre er på kontanthjælp. Loftet får først virkning fra 2016,« siger Troels Lund Poulsen.

»Derfor er tal fra året 2016 "forurenet" med både gamle og nye regler,« vurderer ministeren.

Så du mener ikke, der er noget at komme efter?

»Ja. Det vil jeg bestemt sige,« siger Troels Lund Poulsen.

Ifølge eksperternes analyse af ministeriets tal, så kan man se en stigning i antallet af flytninger, hvis man isolerer tallene for de kontanthjælpsmodtagere, der rent faktisk har været ramt af kontanthjælpsloftet.

Der er tale om en lille stigning i antallet af flytninger fra 2017, året efter kontanthjælpsloftet blev indført.

Men ifølge Frans Clemmensen, der er cheføkonom i Boligselskabernes Landsorganisation (BL), er det for tidligt at konkludere, om stigningen skyldes kontanthjælpsloftet.

Han støttes af Anders Bruun Jonassen, forsker ved Rockwool Fonden.

Han mener dog også, at ministeriet begår en fejl, når det har fokuseret på flytninger blandt alle på kontanthjælp i sine konklusioner.

Ifølge Troels Lund Poulsen er der tale om en politisk dagsorden hos eksperterne, når de slår tvivl om kontanthjælpsloftets konsekvenser.

»Ja. Det er en klar politisk motiveret dagsorden for at hvirvle støv op om tallene. Man skulle hellere glæde sig over, at skræmmekampagner om, at kontanthjælpsloftet vil betyde massive fraflytninger, ikke har vist sig at holde stik,« siger Troels Lund Poulsen.

/ritzau/