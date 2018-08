Minister fjerner fredning af Vikingeskibshallen i Roskilde

Kulturministeriet sløjfer fredningen af Vikingeskibshallen i Roskilde, som dermed potentielt kan rives ned.

Det meddeler Kulturministeriet torsdag.

Bygningen huser de fem vikingeskibe fra Skuldelev i Roskilde Fjord og er en del af Vikingeskibsmuseet.

Det skrøbelige museum har flere gange været truet af oversvømmelse.

Fredningen ophæves, fordi ministeriet vurderer, at fredningsværdierne ikke kan opretholdes.

»Jeg glæder mig over, at sagen om Vikingeskibsmuseets fredningssituation langt om længe har nået sin afslutning, og jeg synes, at det - efter de helt særlige omstændigheder er den rigtige afgørelse,« siger kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse.

»Da man byggede museet i 1960'erne, kunne man ikke have forudset den stigende vandstand og de udfordringer, det ville give bevaringen af museumshallen.«

Vikingeskibsmuseets ansøgning om affredning af Vikingeskibshallen blev i december 2017 afvist af Slots- og Kulturstyrelsen.

Museet påklagede herefter styrelsens afgørelse til Kulturministeriet, som nu har truffet en anden afgørelse end styrelsen.

Ministeriet vurderer, at fredningsværdierne vil »gå tabt inden for en nær tidshorisont som følge af vandstandsstigning og deraf følgende vandtryk på såvel Vikingeskibshallens bund og sider«.

Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen siger til Politiken, at det endnu ikke er fastlagt, om hallen skal rives ned.

»Det er for tidligt at sige. Nu skal bestyrelsen lige have mulighed for at drøfte, hvordan vi går videre. Men det, der hele tiden har været vores fokus, er jo at sikre skibene,« siger hun.

Afgørelsen om affredningen er endelig, skriver ministeriet.

Vikingeskibshallen er tegnet af arkitekt Erik Christian Sørensen og er fra 1969.

Byggestilen, materialevalget og dens placering umiddelbart ud til Roskilde Fjord har vist sig at udfordre bygningen i en grad, som fremskynder bygningens forfald, skriver Kulturministeriet.

/ritzau/