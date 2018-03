Minister erkender: For svært at få førtidspension

Der er væsentligt færre på førtidspension, end det var hensigten med reformen fra 2012.

Det skyldes, at det er blevet for svært for folk med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne at få tildelt den. Det siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) efter en evaluering.

»Det er blevet for svært. Den lovændring, som jeg lægger op til nu, er for at bringe lovgivningen i overensstemmelse med den hensigt, der var,« siger han.

Lovforslaget skal snart behandles i Folketinget.

»Der har været nogle udfordringer og problemer med en for restriktiv praksis, det erkender jeg også åbent,« siger ministeren.

I 2016 var der 24.200 færre førtidspensionister end forudsat i den politiske aftale.

Reformen har dermed opfyldt målet med, at færre skulle på varig offentlig forsørgelse. Men udviklingen har været kraftigere end forudsat, fremgår det af evalueringen.

Der har været en for stram praksis for tildeling af førtidspension.

»Kombinationen af de initiativer vi har været taget, plus den evaluering vi skal igennem, skulle gerne gøre, at nogle af de børnesygdomme bliver løst,« siger ministeren.

Han regner med, at den nævnte evaluering afsluttes i foråret.

