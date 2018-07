Minister anklages for at misbruge sine embedsfolk til at lave Liberal Alliance-politik

København. Økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har ifølge Politiken og Jyllands-Posten brugt embedsfolk i ministeriets tid på at udregne effekter af politiske tiltag, der kan bruges i en kommende valgkamp.

Begge aviser refererer til læk, de har modtaget anonymt samt til en anmeldelse af sagen til Ombudsmanden.

»Basalt set er embedsmænd i Økonomi- og Indenrigsministeriet blevet bedt om at lave partiarbejde for Liberal Alliance her forud for folketingsvalget,« skriver anonyme embedsfolk i anmeldelsen til Ombudsmanden ifølge Politiken.

Jyllands-Posten skriver, at embedsfolkene er blevet brugt til at regne på en stribe politiske forslag, der ikke er en del af regeringens officielle politik. Det tæller blandt andet sænkelse af topskatten og højere pensionsalder.

»Det afgørende er, hvilken sammenhæng arbejdet indgår i.«

»Hvis de her forslag slet ikke bliver diskuteret i regeringen, mens beregningerne bruges flittigt af Liberal Alliance i en kommende valgkamp, så er reglerne overtrådt,« siger professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing til Jyllands-Posten.

I alt er der tale om 49 forslag, som embedsfolk har brugt måneder på at regne igennem. Det skulle være sket med departementschef Sophus Garfiels vidende.

»Det er departementschefens opgave at stoppe det, såfremt han er bekendt med det. Det gør han ikke i denne situation,« siger lektor Birgitte Poulsen fra RUC til Politiken.

Simon Emil Ammitzbøll-Billes ageren får kritik fra både De Konservative, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i Politiken.

»Man forsøger at bruge embedsmænd til at lave partipolitisk arbejde. Det er de ikke ansat til, og når det ikke er regeringens politik eller et regeringsoplæg, så er det misbrug af embedsmænd,« siger Dansk Folkepartis Peter Skaarup til avisen.

Til Politiken kalder Simon Emil Ammitzbøll-Bille hans bestilling »helt efter bogen« og til Jyllands-Posten siger han:

»Det kan ikke komme som en overraskelse for nogen, at jeg vil være rustet til tænderne på ethvert politisk område for at trække regeringens politik i LA's retning.«

/ritzau/