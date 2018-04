Mette Gjerskov er afsat som S-ordfører: »Det kan have en pris at kæmpe for sin overbevisning«

Mette Gjerskov er ikke længere udviklingsordfører for Socialdemokratiet.

Folketingspolitikeren, der er gået imod sin folketingsgruppe og stemmer nej til det såkaldte burkaforbud, er blevet sat fra bestillingen.

Hun udlægger det på sin Twitter-konto som en konsekvens af, at hun ikke har fulgt partilinjen.

- Jeg tror, at danskerne har brug for at høre, hvad deres politikere mener. At vi siger det klart, når noget er hjerteblod - når det går helt tæt på vores grundholdning.

- Det kan have en pris at kæmpe for sin overbevisning. Fra i dag er jeg ikke længere udviklingsordfører, skriver hun i et tweet.

Mette Gjerskov har været folketingsmedlem siden 2005 og har tidligere været minister for fødevarer, landbrug og fiskeri under statsminister Helle Thorning.

Hun blev for nylig genvalgt som folketingskandidat for partiet i Roskilde, men ikke uden kamp.

En uge før kredsgeneralforsamlingen stillede Niels Jespersen op som modkandidat, og Gjerskov måtte haste hjem fra New York for at forsvare sin opstillingskreds.

Det lykkedes, for med stemmerne 120-33 var der ingen tvivl om genvalget på generalforsamlingen.

Gjerskov selv tog dog forløbet til efterretning og erkendte, at hun fremover skal være bedre til at involvere sit bagland.

