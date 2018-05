Mette Frederiksen: Nyt energiudspil er et valgoplæg

Teknik- og Miljøudvalgets forslag til lempeligere regler for de københavnske pølsemænd

For at fastholde den københavnske pølsevogn i bybilledet anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at følgende kriterier skal vægte højest ved tildeling af pølsestader:

Et traditionelt pølsevognssortiment, eventuelt suppleret med egne fortolkninger

Stadet skal ligne en klassisk pølsevogn (let design, hvid, vinduer på tre sider og 6 m2 stor)

Stadeholders erfaring og anciennitet som pølsemand generelt og fra den annoncerede plads

Stadets daglige drift/økonomiske bæredygtighed.



Det forventes, at tildelingskriterierne vil skabe gennemsigtighed om, hvad der skal til for at komme i betragtning til et pølsestade, og at traditionelle københavnske pølsestader - i type, udseende og sortiment - prioriteres til udvalgte placeringer i byen.

Flere pølsestader i København

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået alle placeringer i Københavns Kommune, hvor der lige nu, eller i de senere år, har været traditionelle pølsevogne. På den baggrund vil der blive annonceret 13 pølsestader i 2018, hvoraf syv er igangværende pølsestader og seks er ’nye’ pølsestader. Nogle af disse stadepladser har ikke været besat i den forgangne periode grundet metrobyggeri eller anden ombygning af byens pladser, som ikke har været forenelig med en stadeplads. Det vil i sig selv øge antallet af pølsestader i Københavns Kommune, hvis disse pladser tildeles til traditionelle pølsevogne. Desuden vil der løbende blive taget stilling til, om nyoprettede stadepladser først skal annonceres som traditionelle pølsestader.

For at understøtte og fastholde udviklingen af området, afholder forvaltningen et årligt dialogmøde for nuværende stadeholdere og andre interesserede.

Kilde: Københavns Kommune