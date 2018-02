Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil med et omfattende udspil etablere et nyt år nul for dansk udlændingepolitik. For eksempel skal alle arbejde 37 timer om ugen, når de har fået opholdstilladelse i Danmark, lyder det. Lugter af forskelsbehandling, mener ekspert. V-ordfører kalder udspillet »hult«.