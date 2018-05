Mette F. hylder Pind i afsked: Du er en af mine yndlingskolleger

Selv om de langt fra er enige om alt i dansk politik, lyder der en hyldest fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, til Søren Pind, der tidligere i dag meddelte, at han stopper i dansk politik.

»Du er uden sammenligning en af mine yndlingskolleger. Du er klog, idealistisk, ideologisk, omsorgsfuld og charmerende. Du er en tænker. Og du er fuld af ideer,« skriver Mette Frederiksen på Facebook.

De har kæmpet mange kampe, understreger S-formanden, men respekten for den afgående uddannelses- og forskningsminister er stor.

»Vi har kæmpet. Også mod hinanden. For uenighederne er der. Men min respekt har du. Vi mister virkelig en god politiker i dag,« skriver Mette Frederiksen:

»Øv. Alt det bedste på din videre færd.«

»Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop«

Søren Pind fortalte tidligere i dag til Berlingske, at han trækker sig som minister og fra Folketinget, så snart det er muligt.

»Jeg føler mig tømt. Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop for dét, jeg troede på i alle år. Jeg har brugt enorme kræfter på det, og jeg mangler den sidste sultne energi,« siger Søren Pind til Berlingske.

Søren Pind lægger heller ikke skjul på, at formandsopgøret i Venstre i 2014 er en medvirkende årsag til hans beslutning.

Tilbage i 2014 var Lars Løkke Rasmussen tæt på at miste formandsposten i partiet. Ansporet af sager om bl.a. Løkkes partibetalte tøj havde et tiltagende oprør rejst sig i Venstre. Forud for et hovedbestyrelsesmøde i Odense foregik en opslidende positioneringskamp i partiet. Næstformand og gruppeformand Kristian Jensen var klar til at udfordre formanden, forlød det.

I stedet for et formandsskifte præsenterede Løkke og Kristian Jensen sig ud på natten til den fjerde juni som et nyt partnerskab. Løkke forblev formand. Efter valget blev Kristian Jensen først udenrigsminister og siden finansminister.

»Men det (formandsopgøret, red.) ramte mig. Så gik det ligesom over, men strukturerne blev på overraskende vis låst ved det her formandsskab. Man kunne så efterfølgende se på strukturerne i vores parti, at sådan ville det være. Det var derfor Kristian blev udenrigsminister, og derfor han blev finansminister, og hvor man kan sige, at der er ro og orden. Det peger fremad. Hvor man så sådan lige selv passer ind, det må man spørge sig selv om. Udsigten til at få et sjette, et syvende, et ottende ministerium, synes jeg, egentlig ikke lige var dét, jeg har lyst til at bruge min tilværelse på,« siger Søren Pind.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har meddelt, at han går til Dronningen onsdag med henblik på en ministerrokade.