Mette F. holder fast i udlændingepolitik: Uenighederne i rød blok kommer ikke til at forsvinde

Partierne i rød blok kan glemme alle forventninger om at få Socialdemokratiet til at ændre kurs på udlændingeområdet.

Det slår S-formand Mette Frederiksen fast i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Kolding.

Udlændingepolitikken ligger fast.

På det område står Socialdemokratiet tættere på partierne i blå end rød blok. Flertallet på udlændingepolitikken skal respekteres, og det kan et mindretal ikke lave om på, lyder det fra Mette Frederiksen.

»Jeg anser det meste af den uenighed, der er i rød blok, som uenighed om udlændingepolitikken. Uenighederne er reelle, og de kommer ikke til at blive mindre eller forsvinde.«

»Men hvis vi i Socialdemokratiet ændrer på vores udlændingepolitik, så er vores troværdighed væk,« siger Mette Frederiksen.

Det var grundlovsdag i år, at Mette Frederiksen meldte ud, at Socialdemokratiet ønskede at danne en etpartiregering.

Siden er meget sket i rød blok. Både Alternativets leder, Uffe Elbæk, og Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper, har meldt sig som statsministerkandidater.

Desuden kræver De Radikale en »skriftlig garanti« fra Socialdemokratiet om en kursændring i udlændingepolitikken.

Socialdemokratiet skal gøre sig uafhængig af Dansk Folkeparti, mener De Radikales leder, Morten Østergaard.

Til det siger Mette Frederiksen, at hun siger »nej tak til ultimative krav«.

Hun garanterer, at Socialdemokratiet ikke kommer til at give en »skriftlig garanti« til De Radikale.

OVERBLIK: Hvem peger på hvem i dansk politik? Det er primært udlændingepolitikken, der splitter rød blok. Men Socialdemokratiet kommer ikke til at give sig på det område. Med det budskab har S-formand Mette Frederiksen onsdag kommenteret de parlamentariske udsigter efter næste valg. Her følger et overblik over, hvad de forskellige partier har meldt ud om en kommende regeringsdannelse. * Socialdemokratiet: Stiller med partiformand Mette Frederiksen som statsministerkandidat og går efter at danne en ét-partiregering. * Dansk Folkeparti: Plan A er at kræve en dronningerunde for at komme af med den nuværende VLAK-regering. I dronningerunden vil DF pege på nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og måske selv gå med i regering, hvis DF får opbakning fra mindst 17-19 procent af vælgerne ved valget. DF vil også gerne i regering med De Konservative. Men partiet mener ikke, at LA skal sidde i regering. Hvad der skal ske, hvis valget falder ud på en måde, så Plan A ikke kan realiseres, har DF-formand Kristian Thulesen Dahl ikke svaret på. Han har ikke udelukket i et eller andet omfang at acceptere en S-regering. * Venstre: Går til valg på at fortsætte den nuværende VLAK-regering med Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Venstre vil dog også gerne i regering med Dansk Folkeparti. * Enhedslisten: Hvis partierne til venstre for S tilsammen bliver større end S, vil politisk ordfører Pernille Skipper gerne være statsminister. Ellers peger Enhedslisten på Mette Frederiksen. * Liberal Alliance: Går til valg på at fortsætte VLAK-regeringen med Løkke som statsminister. Vil helst undgå en dronningerunde, hvis der er borgerligt flertal efter et valg. Partileder Anders Samuelsen har ikke svaret klart på, om han vil støtte en V-DF-regering. * Alternativet: Har med egne ord trukket sine mandater "ud af ligningen" og peger på sin egen politiske leder, Uffe Elbæk, som statsminister. * Radikale: Peger på Mette Frederiksen, men kræver egentlige politiske forhandlinger og en skriftlig aftale om grundlaget for hendes regering, hvis partiet skal støtte hende. * SF: Peger på Mette Frederiksen som statsminister. * Konservative: Udelukker ingen kombinationsmuligheder, hvis der er borgerligt flertal efter næste valg. Partiformand Søren Pape Poulsen har dog meldt klart ud, at han ikke går efter at blive statsminister. * Nye Borgerlige: Står ifølge flere meningsmålinger til at komme i Folketinget efter næste valg. Sker det, vil partiet stille tre ufravigelige krav for at pege på Løkke. Det er krav om et asylstop, om at kriminelle udlændinge skal sendes hjem efter første dom, og at udlændinge her i landet skal forsørge sig selv. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Men Mette Frederiksen håber, at hun kan lave en masse politik med partierne i rød blok om meget andet, understreger hun, så blå blok og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mister magten.

»Det handler ikke om Morten Østergaard, men om hvordan man samarbejder på Christiansborg. Vi bliver nødt til at fastholde, at vi kan lave politiske aftaler, hvor vi kan stole på hinanden,« siger Mette Frederiksen.

Hun er helt med på, at Socialdemokratiets eventuelle parlamentariske grundlag skal imødekommes.

»Jeg er ikke blokpolitiker. Så dem, der har et håb om, at et regeringsskifte betyder, at blå blok skal sættes helt uden for indflydelse, de bliver skuffet.«

»Men selvfølgelig skal man have indflydelse, hvis man er parlamentarisk grundlag for os,« siger Mette Frederiksen.

I blå blok, hvor der også har været stormvejr i andre sammenhænge, peger alle partier på én kandidat. Og det er Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/