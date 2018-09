Mette Bock stiller op til Europa-Parlamentet

Liberal Alliances Mette Bock går efter en plads i Europa-Parlamentet. Partiets hovedbestyrelse har indstillet kulturministeren som spidskandidat.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

»EU står ved en afgørende skillevej med Brexit, USA, der vender ryggen til Europa, østeuropæiske medlemslande, der krænker fundamentale frihedsrettigheder, og et Sydeuropa i økonomisk kaos,« siger Mette Bock i pressemeddelelsen.

»Vi skal bruge den brændende platform til at åbne et nyt kapitel, hvor EU er smallere, men stærkere.«

»Jeg vil være en liberal stemme, der tydeliggør danske og nordiske værdier i EU,« siger Bock.

Liberal Alliance samles på Fyn 22. september og tager her stilling til, hvem der officielt skal være partiets spidskandidat ved næste års valg.

61-årige Mette Bock har været medlem af Folketinget for Liberal Alliance siden valget i 2011. Hun har været kultur- og kirkeminister siden 2016.

Tidligere var hun blandt andet programdirektør i DR.

Bliver Bock valgt ind ved valget i 2019, vil det være første gang, at Liberal Alliance er repræsenteret i Europa-Parlamentet.

BLÅ BOG: Liberal Alliances Mette Bock Navn: Mette Bock. Alder: 61 år. Fødested: Gladsaxe. Familie: Gift, har tre børn og er bosat i Horsens. Er søster til lederen af Liberal Alliance, Anders Samuelsen. Uddannelse: Cand.scient.pol., Aarhus Universitet og mag.art. i filosofi, Odense Universitet. Siden 28. november 2016: Kultur- og kirkeminister. 2011: Valgt til Folketinget for Liberal Alliance. 2008-2010: Programdirektør i DR. 2007: Prorektor for videnspredning ved Aarhus Universitet. 2002-07: Adm. direktør og chefredaktør for JydskeVestkysten. 1999-2002: Chefkonsulent, Lisberg Management, og programdirektør, Scandinavian International Management Institute 1998: Journalist på Jyllands-Posten. 1992-97: Direktør, Muskelsvindfonden. 1989-92: Programchef, Dansk Management Center. Mette Bock har været politisk aktiv gennem mange år. Først som medlem af SF, som hun var folketingskandidat for i 1994. Ved valget i 2001 var hun folketingskandidat for Det Radikale Venstre, og indtil 2006 næstformand for partiets landsorganisation. Men i 2007, da Ny Alliance blev dannet, erklærede hun sin sympati for det nye parti. Ny Alliance blev siden til Liberal Alliance. Og i 2010 blev Mette Bock folketingskandidat for partiet. Mette Bock har skrevet bidrag til flere bøger og har siddet i en række bestyrelser, før hun blev minister. Kilder: Ritzau, Kulturministeriet. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Opdateres ...

/ritzau/