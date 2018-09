Messerschmidt: Hvis rød blok får flertal, bør Dansk Folkeparti støtte Mette Frederiksen

Dansk Folkeparti skal stille sine mandater til rådighed for Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, hvis der bliver rødt flertal efter næste valg. Partiet skal i den situation agere støtteparti og parlamentarisk grundlag for Socialdemokratiet, hvis man på den måde kan isolere Radikale Venstre fra indflydelse. Det mener Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, der er kandidat ved det kommende folketingsvalg.

»At skubbe Radikale Venstre væk fra magten er et mål i sig selv. Ingen har bibragt fædrelandet så megen skade som netop Brandes’ eftersnakkere«, siger Morten Messerschmidt til Politiken.

Morten Messerschmidt forklarer, at DF bør søge indflydelse »i enhver konstellation« frem for partout at være med til at vælte Mette Frederiksen, hvis ikke de øvrige røde partier kan få det til at hænge sammen.

DF’s ledelse har endnu ikke taget stilling til, om man vil skifte blok og direkte agere parlamentarisk grundlag for Socialdemokratiet ved et rødt flertal. Men det er »åbenlyst i alles interesse«, at partiet gør det klart for vælgerne inden et valg, at man bør gå den vej, siger Messerschmidt.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, kalder Messerschmidts udmelding for interessant og positiv.

»Det her er et udtryk for, at blokpolitikken er i opløsning. Det er kun godt, og jeg opfatter meldingen som meget interessant og positiv, i forhold til at DF kan have et tæt samarbejde med en socialdemokratisk regering, hvis vi bliver betroet regeringsansvaret efter næste valg«, siger Nicolai Wammen til Politiken.

