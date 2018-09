Meningsmålinger peger i øst og vest: Sådan ser Nye Borgerliges chancer ud for at komme i Folketinget

Totalt asylstop, fjernelse af ret til forsørgelse for ikke-danske statsborgere og udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom.

Disse er Nye Borgerliges tre ultimative krav, hvis de skal støtte Venstres statsministerkandidat, Lars Løkke Rasmussen, ved det kommende valg. Det skriver Berlingske d. 7 august 2018. Dertil fremgår det, at Løkke ikke kan opfylde kravene uden at bryde internationale konventioner.

Hvis kravene ikke imødekommes, er Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, som den femte kandidat klar til at kaste sig ind kampen om Danmarks mest magtfulde post: Statsministerposten.

Men er det overhovedet en realitet, at Vermund kan vinde posten?

Vermund melder i hvert fald klart ud og udtaler til Ritzau, at »Hvis Lars Løkke Rasmussen ikke vil redde Danmark, så vil vi ikke redde ham.«

Større end Liberal Alliance og de Konservative

Nye Borgerlige står til 3,2 pct. af stemmerne, viser ugens tjek af Berlingske Barometer. Den statistiske usikkerhed ligger på plus/minus 0,5 procentpoint.

Hermed ligger partiet over spærregrænsen på 2 pct.

I den seneste måling foretaget af Norstat for Altinget og Jyllands-Posten står Nye Borgerlige endda til at få 4,6 pct. af stemmerne, og er dermed på samme størrelse som de to små regeringspartier, Liberal Alliance og de Konservative, som henholdsvis står til 4,1 pct. og 4,4 pct.

I øst og i vest

Nye Borgerlige har vundet markant fremgang, og er i den seneste meningsmåling fra Norstat gået 1,8 procentpoint frem, sammenlignet med Voxmeters meningsmåling fra d. 8 september, hvor partiet står til en vælgertilslutning på 2,8 pct.

Men selvom partiet har fremgang, viser barometeret, at meningsmålingerne dog fortsat peger i øst og i vest. I barometergennemsnittet fra d. 2 august opnåede partiet sin hidtil højeste vælgertilslutning på i alt 4,3 pct. 13 dage senere står partiet til 2,2 pct. af stemmerne. Den statistiske usikkerhed ligger her på 0,4 pct.

Med så svingende målinger kan det dermed være svært at spå, om partiet kan føle sig sikre på at ligge over spærregrænsen på 2 pct. ved det kommende Folketingsvalg.

Fem kandidater. Hvem bliver Danmarks næste statsminister?

I det seneste barometertjek, fra den 20 august, bliver de resterende fire statsministerkandidater portrætteret. Men hvem ville egentlig få nøglerne til Statsministeriet, hvis der blev udskrevet valg nu?

Berlingske Barometer viser, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet står til 26,1 pct. af stemmerne. Enhedslisten og Pernille Skipper står til 9,3 pct. Alternativet med Uffe Elbæk i spidsen ligger uforandret på 4,8 pct. af de danske vælgeres stemmer.

Afsluttende er Venstre, og statsminister Lars Løkke Rasmussen, gået tilbage, og står i øjeblikket til en vælgertilslutning på 17,6 pct.

Fordelingen mellem de to blokke ligger på nuværende tidspunkt i rødt favør. Berlingske Barometer viser, at rød blok står til 51,1 pct. af de danske vælgeres opbakning, mens 48,9 pct. af danskerne ville sætte deres kryds ved et blå parti, såfremt der var valg i dag.

Ud fra målingerne står rød blok altså stærkest, og hver fjerde vælger agter at sætte deres kryds ved Mette Frederiksens parti.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skal senest udskrive valg i juni 2019, og han har altså ni måneder til at vinde vælgerne tilbage til den blå blok.

Berlingske Barometer viser et gennemsnit af de politiske meningsmålinger, der er blevet offentliggjort inden for de seneste 31 dage. En avanceret model ligger til grund for beregningen. Blandt andet tillægges nyere målinger mere vægt end ældre og de enkelte institutter vægtes efter deres måde at indsamle data på. Gå selv på opdagelse i Berlingske Barometers mange data her.