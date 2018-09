Medstifter af Alternativet forlader Folketinget

Hun er en af partiets mest markante profiler og var i sin tid med til at stifte Alternativet sammen med partileder Uffe Elbæk.

Men 1. november siger Josephine Fock, der blandt andet er rets- og finansordfører for sit parti, farvel til Folketinget.

Hun skrifter til et job som direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp, oplyser partiet.

- Efter lange og svære overvejelser har jeg besluttet at forlade et drømmejob til fordel for et andet drømmejob, udtaler Josephine Fock i en pressemeddelelse.

- Beslutningen har været svær, fordi jeg er så stolt af at have været med til at starte Alternativet og med til at beslutte partiets nuværende linje om, at vi skal stille med Uffe som statsministerkandidat.

Uffe Elbæk udtaler, at han kommer til at savne Josephine Fock.

- Josephine har været en afgørende medskribent på det første kapitel af Alternativets historie. Det kan jeg ikke takke hende nok for, lyder det fra Elbæk i pressemeddelelsen.

Dansk Flygtningehjælp ledes af generalsekretær Christian Friis Bach, der også har en fortid på Christiansborg. Han er tidligere minister og folketingsmedlem for De Radikale.

Organisationen ser Fock som en stærk fortaler for flygtninges rettigheder.

- Der er brug for en stærk profil, der kan løfte integrationsområdet og det frivillige engagement i hele landet, pointerer Christian Friis Bach.

Josephine Fock er valgt i Østjylland. Hendes suppleant, Vibeke Genefke, overtager hendes folketingsplads, oplyser Alternativet.

/ritzau/