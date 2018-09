Medieekspert: Spareplan giver DR form som for 15-20 år siden

Den spareplan, som DR tirsdag har annonceret, kommer til at give public service-institutionen en struktur som for 15-20 år siden.

Det fortæller medieekspert Lasse Jensen, der blandt andet skriver om medier i Dagbladet Information.

»Vi kommer til at se og høre et DR, der minder meget om DR, som det så ud for 15-20 år siden.«

»DR vender tilbage til en udsendelsesvirksomhed, som det havde, inden man begyndte at udvide med flere kanaler,« siger han.

Spareplanen er en konsekvens af det seneste medieforlig, hvor DR blev pålagt af spare 20 procent på budgettet.

Det betyder, at DR3 og DR Ultra lukkes som kanaler på flow-tv og gøres til digitale universer, mens DR K og DR2 samles under et nyt DR2.

Samlet vil spareplanen betyde, at DR vil producere mindre indhold, fortæller Lasse Jensen:

-Det vil helt klart kunne mærkes. Specielt af dem, der bliver fyret, men også af lyttere og seere, for der en masse tilbud, de ikke længere vil kunne få.«

/ritzau/