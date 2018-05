Medie: Skat forsøger at få tilbagebetalt milliarder fra USA

I sagen om svindel med udbytteskat forsøger Skat at få tilbagebetalt over to milliarder kroner.

Det fremgår af over 40 stævninger, som advokater i USA i løbet af maj på vegne af Skat har anlagt mod en lang række amerikanske enkeltmandspensionskasser og deres ejere.

Det skriver DR Nyheder.

I 2015 blev det afsløret, at den danske statskasse var blevet lænset for mere end 12 milliarder kroner af svindlere, der foregav at eje aktier i danske virksomheder og derved havde krav på at få refunderet skat af udbyttet.

Siden da har myndighederne forsøgt at få pengene tilbage.

Onsdag klokken 11.30 vil skatteminister Karsten Lauritzen (V) give en orientering om fremskridt i sagen om udbytteskat.

/ritzau/