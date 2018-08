Markant færre elever går på erhvervsskole efter reform

København. Siden erhvervsskolereformen trådte i kraft i 2015, er antallet af elever faldet drastisk. I årene fra 2014 til 2017 er der 27 procent færre elever, der er startet på en erhvervsuddannelse.

Det viser tal fra Undervisningsministeriet, skriver Information.

På trods af at erhvervsskolereformen skulle få flere unge til at vælge en faglig uddannelse, så er der faktisk sket det modsatte tre år efter, at reformen blev indført.

Udviklingen bekymrer Peter Koudahl, der er seniorforsker ved VIVE. Han er en del af et forskningsprojekt for Undervisningsministeriet, som undersøger virkninger og implementeringen af reformen.

- De her tal burde være et wake-up call for politikerne om, at det, de har besluttet, ikke fungerer i forhold til de ambitioner, vi har, siger han til avisen.

Sammenlignet med sidste år søgte 0,9 procent flere elever ind på en erhvervsskole direkte fra grundskolen i foråret i 2018.

Og det fik undervisningsminister Merete Riisager (LA) og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at melde ud, at den negative udvikling endelig er vendt.

- En stigning på 0,9 procent af en ungdomsårgang, der har søgt erhvervsuddannelserne, er nærmest ubetydeligt, lyder det dog fra Peter Koudahl til avisen.

Der blev indført et karakterkrav på 02 i dansk og matematik med erhvervsskolereformen. Sådan skulle niveauet blive løftet, hvilket skulle få flere til at vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet.

Men det er altså ikke lykkedes, konstaterer Lars Kunov, der er direktør for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier.

- Dels har vi ikke fået søgningen fra grundskolen i gang, siger han til Information og uddyber:

- Og så er der stadigvæk for mange af de øvrige, som ikke kan komme ind på en erhvervsuddannelse, fordi de ikke opfylder adgangskravene og ikke kommer til at kunne opfylde dem.

Nogle af de unge voksne har fravalgt erhvervsskolerne efter reformen, erkender undervisningsminister Merete Riisager.

- Men jeg har fokus på, hvor stor en andel af en ungdomsårgang, der vælger en erhvervsuddannelse. Og der har vi knækket koden, men kun lige akkurat, og der er stadig meget arbejde at gøre, siger hun til avisen.

Regeringen vil i midten af september præsentere et udspil, som skal få flere til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

/ritzau/