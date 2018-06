Marine Le Pen skal tilbagebetale EU-midler i millionklassen

Den tidligere franske præsidentkandidat, Marine Le Pen, skal tilbagebetale 300.000 euro eller knap 2.250.000 kroner til Europa-Parlamentet.

Det fastslår EU-Domstolens første instans tirsdag.

Le Pen har været medlem af Europa-Parlamentet fra 2009 til 2017, hvor hun over en seksårig periode modtog blandt andet knap 300.000 euro i EU-støtte.

Pengene skulle dække lønninger til en assistent i forbindelse med hendes arbejde i EU.

EU-Domstolen fandt det dog ikke bevist, at assistenten kun bistod Le Pen i hendes rolle som medlem af parlamentet.

»Le pen har ikke kunnet bevise, at hendes assistent har udført reel arbejde for hende.«

»Hun har ikke fremlagt beviser for nogen aktivitet fra den parlamentariske assistent, som hører under parlamentarisk assistance, hvilket hun endvidere anerkendte under retsmødet, står det blandt andet i domstolens afgørelse.«

Le Pen kan vælge at appellere til EU-Domstolen, som er den højeste instans.

»Denne afgørelse er ikke baseret på indholdet af sagen, men på et procedureaspekt. Vi kommer til at appellere imod denne afgørelse«, siger hun til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge AFP har EU-Parlamentet allerede formået at få 60.000 euro (knap en halv million kroner) ved at tilbageholde dele af hendes løn, inden hun i 2017 stoppede som medlem af parlamentet.

Le Pen, som i Frankrig er formand for det EU- og indvandringskritiske parti Front National, er ikke ene om at blive beskyldt for misbrug af EU-midler.

Blandt andet beskyldes Morten Messerschmidt, som er Dansk Folkepartis EU-parlamentariker, for misbrug.

Sagen undersøgelse i øjeblikket af EU's antisvindelenhed, Olaf. Messerschmidt afviser svindel, men har erkendt, at han har begået fejl.

Selv om Olaf fortsat er i gang med undersøgelsen, melder Messerschmidt sig tilbage i dansk politik som folketingskandidat i Fredensborg-kredsen.

/ritzau/