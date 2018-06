Magtfuldt ministerium møder hård kritik: »Det er gået over gevind for dem«

Tidligere ministre og departementschefer kritiserer, at ét magtfuldt ministerium er ved at tilrane sig for meget magt fra andre ministeriers områder. Konsekvensen er dårligere politiske løsninger, lyder det bl.a. fra en tidligere minister, der måtte finde omveje for at gennemføre politik.