Loyal To Familias formue kan konfiskeres ved forbud

Københavns Politi er ved at undersøge, om banden Loyal To Familia kan opløses efter grundlovens paragraf 78, fordi den virker ved vold. Rigsadvokaten har konkluderet, at der er grundlag for at gå videre med en sag om opløsning.

Hvis foreningen forbydes, skal anklagemyndigheden straks anlægge en retssag om at forbyde Loyal To Familia. Regeringen kan efter grundloven ikke forbyde foreninger.

Tidligere rigsadvokater har før afvist at forbyde den islamistiske gruppe Hizb-ut Tahrir og rockergrupperne Hells Angels og Bandidos.

Torsdag førstebehandler Folketinget justitsminister Søren Pape Poulsens (K) lovforslag L208. Det sikrer, at myndighederne kan konfiskere Loyal To Familias formue, hvis foreningen forbydes.

Desuden kan foreningens medlemmer idømmes op til to års fængsel, hvis de fortsætter aktiviteterne. De kan også straffes med et halvt års fængsel, hvis de bærer foreningens tatoveringer, emblemer, rygmærker eller mærkater.

Endelig kan politiet med et zoneforbud forbyde foreningens medlemmer at opholde sig bestemte steder. Desuden skal politiet kunne skride ind, når forsamlinger skaber utryghed.

En række organisationer har indsendt høringssvar til ministeriet.

Sagen bør ifølge Københavns Byrets høringssvar begynde ved landsretten, så der er direkte adgang til at anke til Højesteret.

Østre Landsret vil have præciseret, hvordan formuen skal beslaglægges, så foreningen har råd til at føre en retssag.

I begyndelsen af 2017 fulgte politiet 1257 personer i rockerbander og 98 grupperinger, oplyser Det Kriminalpræventive Råd, som ønsker det mest "effektive" strafferetlige værn mod grupper, der er forbudt som voldelige.

Det kan ifølge foreningen Krim få den modsatte virkning at straffe foreningens medlemmer med mindst 40 dages ubetinget fængsel, hvis de viderefører en forbudt forening.

Advokatrådet foreslår, at Justitsministeriet præciserer, om tatoveringer med en forenings kendetegn kan forbydes. Det er et »retssikkerhedsmæssigt problem«, skriver Advokatrådet.

