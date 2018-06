Lokoførere vil have bomme og blink for at hindre ulykker

Flere skilte kan ikke forhindre nye dødsulykker ved usikrede jernbaneoverførsler, mener fællestillidsmand for Arrivas lokoførere Jakob Haagaard Bro.

Efter dødsulykken tirsdag, hvor to personer blev dræbt ved en usikret jernbaneoverkørsel ved Sig nær Varde, blev det torsdag aften på Christiansborg besluttet, at der skal opsættes ekstraordinær skiltning det pågældende sted og ved 25 andre usikrede overkørsler.

Men det hjælper ikke. Bilister, traktorer og andre, der passerer, bliver immune over for skiltene og ender med slet ikke at se dem. I stedet skal der bomme og blink til, siger Jakob Haagaard Bro.

»Jeg ser ingen øget sikkerhed ved flere skilte. Der er jo allerede skilte, så det virker som om, politikerne bare vil gøre et eller andet, og så kommer de med sådan en lappeløsning.«

»De, der passerer overkørslerne, ender med at blive for fortrolige med skiltene. Det er ofte de samme mennesker, og de vænner sig så meget til dem, at de ikke længere ser dem,« siger Jakob Haagaard Bro.

De 26 overkørsler når ikke at blive sikret i løbet af 2018, og derfor er forligskredsen enige om, at der som en ekstraordinær foranstaltning skal opstilles tydelige skilte, som advarer om, at der er fare på færde.

Ifølge Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er det planen, at de 26 usikrede overkørsler i løbet af 2019 skal være nedlagt eller sikret.

Fællestillidsmand Jakob Haagaard Bro kritiserer, at det ikke allerede er sket.

»Det er mærkeligt, at man i 2018 vil acceptere, at et tonstungt tog kan komme buldrende med høj hastighed, uden at der er sikkerhed i form af en bom eller et blink.«

Ud over dødsrisikoen peger han på, at det er psykisk belastende for lokoførerne at køre på strækningerne.

»Det ligger i baghovedet på den enkelte lokofører, at det kan være i dag, en bilist kører ud,« siger han.

Dertil kommer de gange, hvor det er tæt på, men hvor bilen eller traktoren når at holde tilbage i tide.

»Den slags nær ved oplevelser påvirker også. Selv om der ikke sker noget, så kan det være en grim oplevelse,« siger Jakob Haagaard Bro.

Ved ulykken tirsdag mistede en 55-årig mand og en 80-årig kvinde livet, da den minibus, de kørte i, kolliderede med et tog.

/ritzau/