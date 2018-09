Løkkes søn er valgt som kandidat til Europa-Parlamentet

Statsminister Lars Løkke Rasmussens søn, Bergur Løkke Rasmussen, kom tirsdag aften et skridt nærmere en plads i Europa-Parlamentet.

På et opstillingsmøde blandt Venstres medlemmer i Storkreds København blev den 28-årige politiker valgt enstemmigt.

Det oplyser Europaudvalget hos Venstre i Storkøbenhavn.

»Jeg ser utroligt meget frem til en lang og sej valgkamp, hvor vi skal overbevise vælgerne om, at EU er sexet, og at de skal stemme på Venstre,« siger Bergur Løkke Rasmussen.

Politik er ikke ukendt for Bergur Løkke Rasmussen, da han tidligere har siddet i regionsrådet for Venstre i Region Hovedstaden.

Valget til Europa-Parlamentet afholdes i maj 2019.

Danmark har i dag 13 medlemmer i Europa-Parlamentet, men på grund af det forventede britiske exit til fællesskabet får Danmark et ekstra mandat fra og med næstes års valg.

Får Bergur Løkke Rasmussen en af de eftertragtede pladser, vil han arbejde for, at EU kommer til at stå tættere sammen.

»Vi står i en situation, hvor vi har en noget speciel præsident i USA, der skaber rimelig meget utryghed om Nato og andre transatlantiske samarbejder.«

»Det skaber grobund for, at EU-medlemslandene bliver nødt til at se indad og finde ud af, om vi skal trække tættere sammen, hvilket jeg synes, vi skal.«

Det familiære bånd til Danmarks statsminister giver visse fordele, erkender Bergur Løkke Rasmussen.

»Jeg har lettere ved at komme til orde. Når det sker, håber jeg, at folk så vil lytte til, hvad jeg mener om EU og Europa-Parlamentet,« siger han.

Venstre vælger officielt sin spidskandidat på et landsmøde i november. Resten af opstillingslisten bliver organiseret på et ekstraordinært EU-landsmøde hos Venstre i marts næste år.

Morten Løkkegaard er lige nu Venstres eneste medlem i Europa-Parlamentet.

Han blev i begyndelsen af september indstillet som spidskandidat til næste års valg af Venstres hovedbestyrelse.

/ritzau/