Løkke vil skrotte forsvarsforbeholdet

København. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil gerne af med det EU-forbehold, der handler om forsvaret.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Jeg ønsker, at der kan komme en dag, hvor vi ikke har et forsvarsforbehold, siger han til avisen.

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark ikke stiller med soldater og militært isenkram til EU-ledede indsatser i konfliktområder, ligesom Danmark heller ikke er med til at træffe beslutninger på forsvarsområdet.

Lars Løkkes argument for at fjerne forbeholdet er, at det kan udelukke Danmark fra fredsbevarende EU-operationer i lande, hvor danske soldater har været i aktion.

- Det forekommer mig underligt, hvis vi skal være med i den forreste linje, men når det skal stabiliseres, skal vi rejse hjem igen på grund af et forbehold, siger han til Jyllands-Posten.

Meldingen kommer, på trods af at Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, vil frede EU-forbeholdene.

Mette Frederiksen (S) sagde på Folkemødet i juni, at forbeholdene "udgør grundlaget for den danske europapolitik".

Løkkes udmelding kommer, op til at den franske præsident, Emmanuel Macron, der er en stærk fortaler for et tættere samarbejde i EU, besøger Danmark tirsdag.

Hos DF er man overbevist om, at det er grunden til, at Løkke kommer med meldingen netop nu.

-Jeg tror, at Løkke siger det her for at være imødekommende over for præsident Macron, og det er fint nok. Det ændrer ikke ved, at de forbehold er kommet for at blive, siger Søren Espersen, der er næstformand i DF, til Jyllands-Posten.

DF-leder Kristian Thulesen Dahl har gjort det klart, at forbeholdene bør fredes i grundlaget for en ny, borgerlig regering, som han vil være en del af efter næste valg.

Løkke har i foråret fastslået, at der ikke kommer en folkeafstemning om EU-forbeholdene i denne valgperiode.

/ritzau/