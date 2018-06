Løkke vil holde regnbuefanen højt og ændre holdninger

Nok kan homoseksuelle gå hånd i hånd på gaden i Danmark, men der er for mange, som ikke har lyst til at gøre det.

Det skal regeringens handlingsplan på LGBTI-området, der dækker over homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og interkønnede, gøre noget ved.

Det forklarer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om planen, der onsdag er præsenteret på Regnbuepladsen i København.

- Vi kan ikke lovgive om de tanker, du tænker, men ved at holde den her regnbuefane højt kan vi være med til at påvirke tingene over tid, siger Løkke.

- Jeg tror, at vi når en dag, hvor det er absolut almindeligt forekommende også blandt etniske minoriteter at man ser med et åbent sind på folk, der har en anden seksualitet.

Handlingsplanen er den første af sin slags på området. Der er afsat 25 millioner kroner til planen, som indeholder 42 initiativer.

- Vi kan se, at der er mange i LGBTI-miljøet, som går med selvmordstanker og føler sig ensomme. Derfor skal vi kæmpe videre, og det gør vi med denne her plan, og derfor skal vi kæmpe videre, siger Løkke.

/ritzau/