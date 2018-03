Løkke støtter briter i sag om nervegift mod russisk eksspion

Danmark støtter Storbritannien i sagen, hvor Rusland ifølge briterne "meget sandsynligt" står bag et giftangreb på en russisk eksspion i den engelske by Salisbury.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Det vækker mindelser om den kolde krig, og det kan man kun tage skarp afstand fra og udtrykke medfølelse med de mennesker, der er blevet berørt og solidaritet med Storbritannien.

- Vi vil i tæt dialog med vores britiske allierede overveje, hvilke modforanstaltninger det her giver anledning til, siger Løkke.

Theresa May, Storbritanniens premierminister, sagde mandag, at "det er meget sandsynligt", at Rusland står bag attentatet forrige søndag.

Her blev den russiske tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og hans 33-årige datter, Julia, fundet livløse på en bænk i et indkøbsområde i byen.

- Vi har stadig sanktioner i forhold til et stadig mere aggressivt Rusland, efter at man invaderede Krim-halvøen.

- Og nu ser vi med den britiske premierministers ord et Rusland, der enten direkte eller indirekte er engageret i et angreb med kemiske våben, lyder det fra Løkke.

Den britiske indenrigsminister, Amber Rudd, siger, at landets politi og sikkerhedstjenester vil efterforske, hvorvidt Rusland er involveret i andre mistænkelige dødsfald i Storbritannien.

Udmeldingen fremgår af et brev, som er blevet offentliggjort i London tirsdag.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at Rusland ikke er skyldig i forgiftning af Skripal-familien.

Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), kalder sagen meget alvorlig.

- At borgere udsættes for mordforsøg med nervegas på britisk jord, er fuldstændig uacceptabelt. Og hvis det viser sig, at Rusland står bag, er det dybt foruroligende og en forbrydelse, vi fordømmer på det kraftigste.

- Storbritannien er en af vores nærmeste allierede, og vi vil sammen med dem overveje mulige reaktioner, siger Samuelsen i en skriftlig kommentar.

/ritzau/