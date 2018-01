Løkke stiller op til samråd om forhold til kvotekonger

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) stiller op til nyt samråd om sit forhold til de såkaldte kvotekonger.

Det har han meddelt i et brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Her har flere oppositionspartier bedt om at få statsministeren i samråd for at svare på spørgsmål, efter at Ekstra Bladet har skrevet om et sommerhusophold, som Lars Løkke Rasmussen har fået i fødselsdagsgave af en meget omtalt dansk storfisker.

Statsministeren oplyser i brevet, at han er klar til at svare på spørgsmål om sit forhold til de såkaldte kvotekonger. Men han ønsker ikke at svare på spørgsmål om gaver, da det ifølge Løkke hører ind under "private forhold".

/ritzau/