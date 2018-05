Løkke sender Karsten Lauritzen ud af magtfuldt udvalg

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er ikke længere en del af regeringens økonomiudvalg. Det har regeringen oplyst i en pressemeddelelse samtidig med, at tre nye ministre blev præsenteret.

Til gengæld indtræder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i udvalget, som dermed kommer til at bestå af finansminister Kristian Jensen (V), erhvervsminister Brian Mikkelsen (C) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Breaking Her er Løkkes nye ministre: Tommy Ahlers fra »Løvens hule«, Jakob Ellemann og Eva Kjer

Der er ikke givet nogen yderligere forklaring på, hvad der er årsagen til skiftet, men det er op til statsministeren at afgøre, hvem der sidder i det magtfulde udvalg.

Ændringer i regeringen #dkpol pic.twitter.com/7VKsuTbyNg — Statsministeriet (@Statsmin) 2. maj 2018

»Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen indtræder som medlem af regeringens økonomiudvalg, som herefter består af finansministeren, erhvervsministeren, økonomi- og indenrigsministeren samt beskæftigelsesministeren,« står i en pressmeddelelse fra Statsministeriet.

Læs også »Han kan godt nok smile, når han er på skærmen. Men han kan eksplodere bagefter«

Økonomiudvalget er sammen med koordinationsudvalget et af regerings to magtfulde udvalg, hvor topministre koordinerer regeringens politik. I økonomiudvalget fastlægges mange af de økonomiske rammer, som de øvrige fagministerier kan agere inden for.

Af statsministeriets hjemmeside fremgår det, at »økonomiudvalgets opgaver vedrører især regeringens samlede økonomiske politik.« Det er udvalget, der behandler forslag til de årlige finanslove, ligesom de varetager de økonomiske relationer til kommunerne og regionerne. Andre initiativer og sager, der har væsentlige konsekvenser for statens økonomi og budget, falder også under økonomiudvalget. Normalt mødes udvalget en gang om ugen.

Udskiftningen er den første i økonomiudvalget siden VLAK-regeringen blev dannet i slutningen af november 2016. Dengang gled netop Troels Lund Poulsen ud af udvalget.

Læs også Søren Pind stopper som minister og forlader dansk politik: »Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop«

Ny minister bliver i sit udvalg

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at iværksætteren Tommy Ahlers - der netop er blevet udnævnt til ny uddannelses- og forskningsminister - fortsætter som en del af regeringens Disruptionsråd.

Rådet, der blev nedsat for et år siden, har haft til opgave at klæde Danmark bedre på til at i forbindelse med teknologiens udvikling. Det er statsminister Lars Løkke Rasmussen, der er formand for Disruptionsrådet.