Løkke om gratis ferieophold: »Det kan se skævt ud«

I knap en uge har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forholdt sig tavs til kritikken af et gratis ferieophold i storfiskeren John-Anker Hametner Larsens sommerhus i Skagen. Men under et besøg søndag i Thyborøn erkendte statsministeren, at sagen set i bagklogskabens lys kan »se lidt skæv ud«.

Løkke modtog i forbindelse med sin 50-årsfødselsdag i 2014, mens han var leder af oppositionen, en gave fra John-Anker Hametner, en af de såkaldte kvotekonger.

Gaven blev udnyttet af statsministeren i uge 28 i 2016, da han boede i Hametners sommerhus i Skagen.

»Jeg tog imod alle de fødselsdagsgaver, jeg fik til min 50-årsfødselsdag. Dér kom John-Anker mig bekendt som privatperson med et gavekort fra ham og datteren på, at jeg fik lov til at låne deres sommerhus,« siger Lars Løkke Rasmussen ifølge Ekstra Bladet.

Kvoter gik i fisk I 2002 besluttede Folketinget, at fiske­kvoter – retten til at fiske efter en bestemt mængde fiske bestemte steder i dansk farvand – skulle kunne købes og sælges fiskerne imellem. Man gjorde det samtidig klart, at for store andele af kvoterne ikke måtte ende på ganske få hænder og skabe monopollignende tilstande. Trods det politiske ønske, fandt en gennemgang fra Rigsrevisionen sidste år frem til, at en række storfiskere er lykkedes med at overtage en større andel af kvoterne. Ifølge Rigsrevisionen fordi embedsværket under otte skiftende ministre ikke har formået at sætte ordentlige grænser og regler op for at forhindre de mange opkøb af kvoter. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Opholdet i Skagen fandt sted, samtidig med at et flertal i Folke­tinget forsøgte at indføre stramninger mod kvotekongerne uden om Venstre-regeringen.

Direkte adspurgt, hvad han siger til kritikken af, at gaven er problematisk, svarer statsministeren.

»Problematisk i forhold til hvad? Det er klart her bagefter, med alt hvad vi ved og med det billede, der også er tegnet af ham – med at han ligesom er Danmarks kvotekonge – så kan det selvfølgelig se lidt skævt ud. Men ting skal jo ses, som de udvikler sig over tid,« siger Lars Løkke Rasmussen:

»Jeg kan jo se på hele den måde, det er bygget op mediemæssigt, at der kan det se skævt ud.«

Løkke afviser dog, at han fortryder ferieopholdet, der menes at kunne opgøres til godt 10.000 kr. Ligeledes afviser Løkke kategorisk, at relationen og gaven fra storfiskeren John-Anker Hametner Larsen har haft nogen indflydelse på regeringens fiskeripolitik.

S vil have endnu et samråd

Det stiller imidlertid ikke oppositionen tilfreds. Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, vil have statsministeren indkaldt i et nyt samråd.

Over for TV 2 henviser Kollerup til et samråd i november, hvor statsministeren »vredt afviste, at man overhovedet kunne finde på at spørge om hans relationer til kvotekongerne og gav Folketinget under ministeransvar det helt klare indtryk, at han dårligt nok kendte manden her«.

Med tanke på det gratis ferie­ophold finder Simon Kollerup det naturligt med endnu et samråd.

Som statsminister er Løkke ikke forpligtet til at møde op til et samråd.