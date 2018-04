Løkke øremærker konfliktpenge til velfærd

Regeringen vil bruge den cirka kvarte milliard lønkroner, som staten dagligt sparer ved en eventuel konflikt, på velfærd.

Liberal Alliance vil dog helst bruge pengene på skattelettelser, men det afviser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

»Der vil være en nettogevinst. Den ønsker vi at sætte af i en velfærdspulje. Det er regeringens politik, og det gælder alle tre regeringspartier,« slog statsministeren fast efter Folketingets spørgetime tirsdag.

Konflikten kan lamme det danske samfund, hvis ikke arbejdstagere og arbejdsgivere bliver enige om løn- og arbejdsforhold i Forligsinstitutionen. Ved lockout bliver de ansatte sendt hjem uden løn, som staten dermed sparer.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, undrer sig over uenigheden i regeringen.

»Det er lidt besynderligt, at landets statsminister har behov for at understrege budskabet og med det samme bliver undsagt af to af de partier, der sidder i regering,« siger hun.

Hun henviser til to partier, da De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, først oplyste, at partiet gik ind for skattelettelser. Men han blev senere banket på plads af partiet, som nu ønsker velfærd.

Meldingen fra statsministeren vækker glæde hos en række fagforbund, som fremhæver, at det bør være en permanent løsning at sende konfliktpenge tilbage til velfærd.

Modellen er stillet som et borgerforslag, der i øjeblikket er 10.000 underskrifter fra at skulle behandles i Folketinget.

»Vi tænker ikke, det skal være op til den enkelte kommune, om de vil spare pengene eller føre pengene tilbage til arbejdspladserne eller velfærden, eller op til den enkelte statsminister,« siger Elisa Bergmann, formand børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl).

Statsministeren ønsker dog ikke at forholde sig til den model.

»Jeg tænker slet ikke i permanente konflikter. Jeg tænker i, at jeg synes, parterne skal anstrenge sig hos forligsmanden for at finde et kompromis, som alle kan se sig selv i.«

»Hvis det ikke lykkes, har vi snart en storkonflikt, der lægger Danmark øde. Det vil være ganske forfærdeligt, hvis det sker, så kommer der desværre nogle gevinster, fordi folk ikke får løn,« siger han.

