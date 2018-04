Løkke har lettet skatten for 14,6 milliarder kroner

København. Trods historier om sløjfede ultimative krav, en finanslov i fare og afkoblede ambitioner om "historisk store skattelettelser" er det gradvist lykkedes blå blok at få lettet skatten markant siden seneste valg.

En ny opgørelse, som Børsen har fået lavet hos tænketanken Cepos, viser, at skatten siden 2015 er blevet lettet med samlet 14,6 milliarder kroner.

- Regeringens seneste skattereform er meget rettet mod at øge gevinsten for, om man er i arbejde eller ej, og det giver ikke så meget smæk for skillingen i forhold til arbejdsudbuddet, siger Michael Svarrer, overvismand og professor i økonomi på Aarhus Universitet, til Børsen.

Cheføkonom i den borgerligt liberale tænketank Cepos Mads Lundby Hansen mener, at regeringen har fået leveret "pænt store skattelettelser" sammenlignet med tidligere.

- Det er markant mere end den knap ene milliard, Helle Thorning-Schmidt (S) stod for at lette skatten med, siger han.

Til gengæld er han enig i, at regeringen har meget lidt at glæde sig over, når man ser på effekten af de 14,6 milliarder kroner.

VLAK-regeringen har som et centralt mål at øge arbejdsudbuddet med 55.000-60.000 personer i 2025. En opgørelse fra Finansministeriet viste dog i januar, at man kun havde nået 2100 personer siden 2015, hvoraf 1950 var fra V-regeringens tid.

Februars skatteaftale har bidraget med yderligere 1350 personer, men det bringer stadig kun det samlede tal op på 3450.

Til sammenlignet lykkedes det Helle Thorning-Schmidt at øge arbejdsudbuddet med 43.500 personer.

/ritzau/