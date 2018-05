Løkke håber på Karen Ellemann som Venstres nye gruppeformand

Som led i onsdagens ministerrokade forlader Karen Ellemann (V) posten som fiskeri- og ligestillingsminister.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) håb er, at hun nu i stedet vil blive Venstres nye gruppeformand.

Det siger han under præsentationen af sine nye ministre på Amalienborg onsdag formiddag.

»Jeg har bedt Karen Ellemann om at træde tilbage som minister med det dybfølte håb, at Venstres folketingsgruppe vil være indstillet på at vælge hende som Venstres første kvindelige gruppeformand,« siger statsministeren.

Venstres nuværende gruppeformand, Søren Gade, har tidligere på dagen meddelt til TV 2, at han forlader sin post torsdag, hvor partiets folketingsgruppe skal vælge en ny. Gade er kandidat for Venstre ved det kommende europaparlamentsvalg, der skal afholdes i foråret 2019.

Flere medier fangede Karen Ellemann i Prins Jørgens Gård foran Statsministeriet, inden hun kørte til Amalienborg, og her sagde hun selv:

»Det er ret tydeligt, hvilken opgave statsministeren vil have mig til at overtage. Det håber jeg, at jeg kan få gruppens opbakning til.«

»Det at være del af ministerholdet er attraktivt, men det er en gruppeformandspost også,« lød det fra Karen Ellemann, der er søster til Jakob Ellemann-Jensen (V) samt datter af tidligere Venstre-formand og minister Uffe Ellemann-Jensen.

Tre nye ministre

De tre nye ministre på Lars Løkke Rasmussens hold er netop Jakob Ellemann-Jensen, Eva Kjer Hansen (V) og iværksætteren Tommy Ahlers.

Jakob Ellemann, der indtil nu har været Venstres politiske ordfører, bliver ny miljø- og fødevareminister.

Eva Kjer Hansen, der tidligere har været minister og nu er medlem af Folketinget, udnævnes til minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde. Det er den post, hun overtager fra Karen Ellemann.

Erhvervsmanden Tommy Ahlers er rokadens store overraskelse – han bliver ny uddannelses- og forskningsminister. Ahlers er medlem af regeringens Disruptionråd, ligesom han medvirker i DR-programmet »Løvens Hule«, der handler om iværksætteri.

Rokaden blev udløst, efter Søren Pind (V) tirsdag meddelte, at han stopper som uddannelses- og forskningsminister, ligesom Esben Lunde Larsen (V) forlader posten som miljø- og fødevareminister.