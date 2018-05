Løkke er »dybt skuffet« over amerikansk told: Alle taber ved en handelskrig

EU bør ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) svare igen overfor USAs beslutning om at indføre en told på stål og aluminium fra blandt andet EU-lande.

Det oplyser statsministeren i en skriftlig kommentar.

Heri skriver Lars Løkke Rasmussen, at han er »dybt skuffet« over den amerikanske told.

»Det er særligt bekymrende, at USA tilsyneladende handler i strid med de fælles spilleregler, vi har vedtaget i Verdenshandelsorganisationen,« siger han.

»Det kan jo ikke være sådan, at man kan bryde vores fælles regler uden nogen konsekvens. Derfor bakker jeg også op om, at EU leverer et passende velafmålt modsvar.«

USA har torsdag annonceret, at en undtagelse, der fritager EU-lande fra 25 procents told på stål og 10 procents told på aluminium, ikke bliver forlænget.

Dermed bliver det dyrere for selskaber i EU-lande at sælge varer i USA.

Meldingen er den seneste fra den amerikanske regering, der har truet med en handelskrig med Kina og andre lande, som ifølge USA ikke giver fair vilkår for handel.

»USA og EU er enige om, at der er et problem med kinesisk overkapacitet. Men det løser jo intet at sætte toldbarrierer op for handlen fra EU,« siger Lars Løkke Rasmussen i meddelelsen.

»USAs stål- og aluminiumsimport kommer fortrinsvis fra allierede og tætte samarbejdspartnere, derfor giver det ikke mening, at USA begrunder den forhøjede told med national sikkerhed.«

Efter USA havde annonceret tolden på EU-stål og -aluminium, oplyste EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, at EU er klar til at svare igen med told på udvalgte amerikanske varer.

Den udveksling af toldsatser frem og tilbage mellem USA og andre lande, har fået virksomheder og økonomer til at frygte en handelskrig.

Ifølge statsministeren vil »alle« tabe, hvis det kommer til en sådan handelskrig.

