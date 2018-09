Løkke: Der har været åbenhed om mail i Tibetsag

Undersøgelseskommissioner tilrettelægger selv deres undersøgelser og kan bede om alt relevant materiale, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et samråd om Tibetsagen.

Han siger videre, at den nu gennedsatte kommission får tildelt særlige it-kompetencer, som giver den de bedste forudsætninger for at genfinde materiale, der kan belyse sagen.

»Vi er her, for at vi ikke skal sidde her igen,« siger statsministeren.

Embedsmænd i Statsministeriet og Udenrigsministeriet blev selv bedt om at se, om de havde relevante oplysninger, der kunne hjælpe med at finde de ansvarlige bag de ulovlige ordrer, hvor demonstranter blev skærmet under kinesiske statsbesøg.

»Der har været fuldstændig åbenhed om, hvordan den her opgave har været håndteret. Kommissionen har hele tiden haft adgang til at vende tilbage.«

»Statsministeriet er meget opmærksom på at drage læring af det. Der er ved at blive taget hånd om, hvordan det bliver bedre fremover,« siger statsministeren.

Han fremhæver dog, at Statsministeriet har handlet, som kutymen er.

»Der har været søgt og stillet materiale til rådighed fuldstændig analogt til den måde, man har gjort det på ved tidligere kommissioner og ved den måde der søges aktindsigt på.«

»Der er spillet med fuldstændig åbne kort overfor kommissionen i forhold til, hvordan det er sket.«

»I kølvandet har der så været rejst nogle spørgsmål om, hvorvidt det har været tilstrækkeligt, og det har regeringen reageret på,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Politiets øverste chefer fik slettet deres mailkonti, inden Tibetkommissionen overhovedet kom i gang med at undersøge, hvor ordren kom fra, har P1 Orientering rapporteret.

Hverken Statsministeriet eller Udenrigsministeriet har foretaget en egentlig gennemsøgning af mails blandt embedsmænd eller ministre.

Tibetkommissionen rykkede Statsministeriet for at få udleveret e-mail-korrespondance. Svaret var, at relevante medarbejdere var blevet bedt om at tjekke, om de var i besiddelse af relevant materiale, mens andre involverede embedsmænd ikke var ansat længere.

Et fåtal af de ansatte er altså blevet bedt om selv at se efter, om de har skrevet eller modtaget mails, der kan hjælpe med at finde de ansvarlige bag de ulovlige ordre.

/ritzau/