Løhde: »Jeg vil ikke afvise, at det her kan ende med en konflikt«

Statens topforhandler ved overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte, innovationsminister Sophie Løhde (V), forbereder sig på, at svære forhandlinger kan ende med en storkonflikt.

Det siger Sophie Løhde til TV2 News på vej ind i Forligsinstitutionen til et afgørende møde med lønmodtagernes repræsentanter lørdag.

»Jeg går ind i dag med henblik på at forhandle en aftale. Vi ønsker ikke en konflikt, men jeg skal ikke lægge skjul på, at det ser svært ud.«

»Jeg vil ikke afvise, at det her kan ende med en konflikt,« siger innovationsminister Sophie Løhde (V) til TV2 News.

Det vil kræve »bevægelse på begge sider af bordet«, hvis en konflikt skal undgås, lyder det fra topforhandleren. Og der er ikke meget tid at løbe på.

»Det ser svært ud. Enhver kan se på uret, at vi nærmer os tirsdag,« siger Sophie Løhde.

Tirsdag er udråbt til en form for deadline i forhandlingerne. Begge parter har varslet konflikt, som forligsmanden har udskudt i to uger.

Dermed er en strejke udskudt til på tirsdag, hvorefter den kan bryde ud på femtedagen efter, altså den 22. april.

Arbejdsgivernes lockout træder i kraft 28. april.

På den anden side af bordet sidder lønmodtagerne i statens topforhandler, Flemming Vinther.

De to parter mødes, efter forhandlinger mellem parterne på det regionale og kommunale område i ugens løb endte uden resultat.

Fra både arbejdsgivere og lønmodtagere i regionerne lød det dog tidligt fredag morgen, at drøftelserne havde været positive, og der var bevægelse i forhandlingerne.

På det kommunale område var der noget mere negative udmeldinger. Ingen af parterne oplevede, at en aftale er rykket nærmere efter 14 timers forhandlinger onsdag.

Topforhandler for de ansatte i kommunerne, lærerformand Anders Bondo Christensen, sagde efterfølgende til fagbladet Folkeskolen, at der var brug for et gennembrud i forhandlingerne på statens område, før det ville give mening at fortsætte.

Både arbejdsgivere og lønmodtagere på tværs af sektorer har udråbt lønstigninger, lærernes arbejdstid og sikring af den betalte spisepause som de største knaster i forhandlingerne.

