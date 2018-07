Liberal Alliance vil stoppe al tolkehjælp til udlændinge

København. Regeringspartiet Liberal Alliance vil indføre brugerbetaling for brug af tolke i det offentlige og fra første dag, en udlænding opholder sig i Danmark.

En ny lov på området er netop trådt i kraft. Den siger, at alle udlændinge selv skal betale, hvis de har brug for tolkehjælp hos lægen eller på hospitalet og har boet tre år i Danmark.

- Den offentlige sektor er alt for stor, og vi synes ikke, at det er rimeligt, at det offentlige på skatteydernes regning skal tilbyde mennesker, som frivilligt er taget til Danmark, at kunne få tolkeydelser.

- Nu er der i forvejen blevet kigget på sundhedsområdet, og vi synes, man skal sige, at der er brugerbetaling på tolkeydelser fra dag ét på samtlige områder, siger ordfører for det offentlige Laura Lindahl (LA) til Berlingske.

Forslaget gælder dem, som er kommet til Danmark som familiesammenført, studerende eller som udenlandsk arbejdskraft.

De skal selv betale for tolkehjælp hos lægen, på hospitalet, på jobcentret, til skole/hjemsamtale i skolen eller i daginstitutionen.

Folk med flygtningestatus er underlagt særlige konventionsbestemmelser, og vil ikke blive omfattet af den foreslåede regelændring ifølge Laura Lindahl.

Retsområdet skal ifølge forslaget være den eneste undtagelse fra reglen om, at man som udlænding selv betaler for en tolk fra dag ét.

- Vi har en interesse i at kunne retsforfølge udlændinge, der begår kriminalitet, og det kræver, at de kan forstå, hvad der bliver sagt i en retssal. Ellers kan vi heller ikke sende dem ud af landet, siger Laura Lindahl til avisen.

Dansk Folkeparti er tilhænger af forslaget.

- Brugerbetaling på tolkning skal gælde bredt. Det skal også gælde folk, som har flygtningebaggrund, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

- Så længe reglerne er, som de er, hvor flygtninge har mulighed for at blive i Danmark permanent, så skal det også være sådan, at de selvfølgelig betaler for den tolkning, som de måtte bruge i det offentlige, siger han.

Venstre har ingen kommentarer. Socialdemokratiet kalder det en fornuftig tanke, mens De Konservative helst vil evaluere den nye lov først, men er positivt indstillet.

