Lektor: Landsstyreformand har vindersag ved nyvalg

Grønland. Der udspiller sig en lettere kaotisk politisk situation i Grønland disse dage.

Mandag underskrev landsstyreformand Kim Kielsen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) en aftale om et dansk bidrag til to lufthavne i Grønland.

Flertallet for aftalen så allerede søndag ud til at smuldre, da et af partierne i den grønlandske regering - Partii Naleraq - trak sig med henvisning til aftalen.

Der er dog god chance for at finde et flertal alligevel, vurderer Jon Rahbek-Clemmensen, der er lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet.

- Men man kan ikke udelukke, at der kommer et nyvalg over det her. Jeg synes dog, at Kim Kielsen har en vindersag.

- Det er svært at være utilfreds med, at Danmark har givet et stort millionbeløb og et lån med lave renter til at dække en betydelig del af udgifterne til lufthavnene.

Danmark giver 700 millioner kroner til to lufthavne i Nuuk og Ilulissat, hvis aftalen godkendes i Folketinget og det grønlandske landsting, Inatsisartut.

Den danske stat stiller samtidig en garanti for en låneramme i Den Nordiske Investeringsbank på 450 millioner kroner. Derudover yder staten et lavt forrentet lån på op til 450 millioner kroner til Grønland.

Det er ifølge Rahbek-Clemmensen en betydelig hjælp til at gennemføre "det vel nok største infrastrukturprojekt i Grønland nogensinde":

- Skulle det ske, at der kom et nyvalg, så virker det som om, at Kielsen står med okay gode kort på hånden til at få det her lavet om til en vindersag, vurder han.

/ritzau/