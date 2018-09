Lars Seier mistede sit Formel 1-løb: »Jeg er ret sur over det her«

Fredag lidt over middag kørte milliardæren Lars Seier Christensens storstilede drøm om Formel 1-løb i Københavns gader endegyldigt i rabatten.

Her meddelte Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), således, at hans samlede indstilling er, at projektet opgives.

Dermed er løbet umiddelbart kørt for den tidligere konservative minister Helge Sander og pengemanden Lars Seier Christensen, som sammen har lagt talrige timer og store pengebeløb i projektet.

»Jeg har fået det at vide for et par timer siden. Det er utroligt skuffende. Nu tager vi meldingen fra Frank Jensen til efterretning og sunder os i weekenden,« sagde Helge Sander til Berlingske, kort efter Politiken havde breaket nyheden om Frank Jensens beslutning.

Saxo Bank-stifter og milliardær Lars Seier Christensen er i lighed med Helge Sander skuffet over, at deres fælles projekt er stødt på politisk grund.

»Jeg er ret sur over det her,« skriver han i et længere opslag på Facebook og fortsætter:

»Ikke over, at det er besluttet ikke at gennemføre F1 i København, det vidste vi godt ville være en vanskelig ting at få igennem. Men jeg er sur over timingen. For den beslutning, der er truffet her, er rent politisk og ikke baseret på en reel vurdering af det store arbejde, vi har udført for at belyse fordele og ulemper ved projektet.«

Her var det planen, at Formel 1 kunne køre i Københavns gader:

»Det er uforskammet og flabet«

Uden at gå i detaljer forklarer Lars Seier Christensen, at beslutningen om at droppe projektet »kunne have været truffet for 12 måneder siden.«

»Det havde sparet vores lille entusiastiske og dygtige hold tusindvis af arbejdstimer og det kunne have sparet mig og andre gode støtter adskillige millioner kroner,« skriver milliardæren og forklarer videre, at »Socialdemokratiets topfolk tilsyneladende hele tiden har vidst, at de ville skyde projektet ned.«

»Det er uforskammet og flabet over for os, for at sige det, som det er. Men sådan er det, når man blot kan skalte og valte med andre menneskers tid og penge,« skriver Lars Seier.

Ifølge Saxo Bank-stifteren er overborgmester Frank Jensen ikke »den hovedskyldige«, men, tilføjer han: »Den historie får I en anden gang.«

Lars Seier Christensen har tidligere sagt, at det vil være mere end svært at afholde et grandprix i hovedstaden, hvis hverken staten eller Københavns Kommune bidrager økonomisk.

Men den håndsrækning kom altså ikke. Til Politiken forklarede Frank Jensen tidligere på dagen:

»Der er brug for at trække en streg. Vi kan ikke blive ved med at planlægge en sag med så stort et projekt med så mange risici,« sagde overborgmesteren, som fredag også meddelte sin beslutning til finansminister Kristian Jensen (V),

I en pressemeddelelse skrev Kristian Jensen om beslutningen:

»Jeg må konstatere, at det ikke har været muligt at få projektet realiseret. Alle involverede har arbejdet meget seriøst med projektet. Det gælder både Københavns Kommune, staten og ikke mindst initiativtagerne. Jeg vil gerne rose Helge Sander og Lars Seier Christensen for at tænke stort og for at arbejde så ihærdigt for projektet. Men et sådan projekt kræver fuld opbakning fra alle interessenter, også kommunen. Med dagens udmelding ser jeg ikke mulighed for at arbejde videre med projektet.«

Ifølge Lars Seier er der umiddelbart lukket for lignende forsøg i den nærmeste fremtid:

»Det kommer til at vare en rum tid, før jeg igen prøver at gøre noget fantastisk for København og Danmark, må jeg sige. Desværre,« skriver Seier afsluttende i sit opslag.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra overborgmester Frank Jensen.